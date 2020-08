Ligue 1, paura a un giorno dal via: quattro club con positivi al Coronavirus (Di venerdì 21 agosto 2020) ROMA - A due giorni dal debutto per la loro prima giornata di Ligue 1 , Nizza e Lens devono fare i conti con dei casi di positività al Covid-19 all'interno della proprio gruppo professionistico. La ... Leggi su corrieredellosport

Il Marsiglia, che avrebbe dovuto avviare il torneo, già in quarantena. Domenica il Monaco riceverà il Reims, mentre il Nizza se la vedrà col Lens. Molte gare a porte chiuse, altre con pubblico ridotto ...Il giocatore del Brest racconta la difficile ripresa della stagione: «Paura? No, ma la Ligue 1 riparte con tante incognite» «Paura? No, paura no, ma è ovvio che un po’ di preoccupazione c’è per tutto ...