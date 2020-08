La Juve su Bellerin. Dalla Spagna: possibile scambio con l'Arsenal. I dettagli (Di venerdì 21 agosto 2020) Juventus e Arsenal a lavoro per uno scambio di calciomercato: Bellerin da Pirlo e Daniele Rugani in Inghilterra Leggi su 90min

alexbianconero8 : @FROST17264176 @AJGNewsOfficial booo intanto da per tutto danno quasi fatto lo scambio... - BrunoGiovanni6 : RT @matthijs_pog: Mi farebbe senso vedere #Bellerin alla #Juve, perché è l'idolo del mio fratello gemello, mi ossessiona giorno e notte da… - kinggian69 : @juanito1897 Non sono un tecnico ma solo un tifoso che come tanti guarda il calcio (anche quello inglese): Bellerin… - ciccio4official : Lo dico? Lo dico Non ci sto capendo un emerito cazz0 del mercato Juve #Juventus #Juve #Zaniolo #Pogba #Aouar #Dzeko #Benzema #Bellerin - susy_juve : ??Non so chi sia Bellerin,ma se c’è lo scambio lo accompagno io Rugani all’aeroporto ah gratisssss?????? -