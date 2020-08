Jordi Alba l’ultima idea per la Juve di Pirlo (Di venerdì 21 agosto 2020) Jordi Alba in uscita dal Barcellona, potrebbe prendere il posto di Alex Sandro sulla fascia sinistra Il terzino della nazionale spagnolo potrebbe essere un rinforzo … L'articolo Jordi Alba l’ultima idea per la Juve di Pirlo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri

È partita la rivoluzione totale in casa Barcellona. Il club blaugrana ha già annunciato l’arrivo di Koeman sulla panchina ed è ora chiamato a risolvere la situazione legata al futuro di Messi e non so ...

Barcellona, Messi a Koeman: «Mi sento più fuori che dentro»

Lionel Messi spaventa il Barcellona. «Mi sento più fuori che dentro», le parole, dure come pietre, che il campione turbato avrebbe detto a Ronald Koeman. Una botta per il nuovo allenatore che, neppure ...

È partita la rivoluzione totale in casa Barcellona. Il club blaugrana ha già annunciato l'arrivo di Koeman sulla panchina ed è ora chiamato a risolvere la situazione legata al futuro di Messi e non so ...