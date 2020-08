Incinta di 6 mesi, muore insieme al bimbo due giorni dopo essere stata dimessa. Inchiesta della Procura, Speranza manda gli ispettori (Di venerdì 21 agosto 2020) Una donna di 34 anni è morta ieri, al sesto mese di gravidanza, nel reparto di ginecologia dell’ospedale di Cosenza. Con la giovane è deceduto anche il bimbo che portava in grembo. Lunedì la giovane si era presentata al pronto soccorso accusando dolori addominali, dissenteria, vomito, ma dopo una visita i medici l’avevano dimessa. Ma i dolori sono continuati e due giorni dopo si è dovuta ripresentare all’ospedale Annunziata dove poi la situazione è precipitata. Per questo la Procura ha aperto un’Inchiesta, disposto il sequestro della cartella clinica e l’autopsia sul corpo della giovane e del figlio per stabilire le cause della morte. A chiedere ... Leggi su ilfattoquotidiano

clikservernet : Incinta di 6 mesi, muore insieme al bimbo due giorni dopo essere stata dimessa. Inchiesta della Procura, Speranza m… - Noovyis : (Incinta di 6 mesi, muore insieme al bimbo due giorni dopo essere stata dimessa. Inchiesta della Procura, Speranza… - DaisiesKP5 : #BabyOutNow PENSAVO CHE Katy Perry INCINTA DI 16 MESI AVESSE FINALMENTE PARTORITO FVCKKKKKK - servino_angela : Sono rimasta incinta che pesavo 62kg...a fine gravidanza ero 71kg...oggi a distanza di 29 mesi sono 65kg...e mi sto… - animaleuropeRMP : RT @Greta25671215: Per l'ennesima volta in campagna dove lavoro sento una mucca soffrire per il parto. Ogni sei mesi le mucche vengono sist… -

Ultime Notizie dalla rete : Incinta mesi Gigi Hadid incinta, ecco la "dieta" che sta seguendo in gravidanza Sky Tg24 Incinta di 6 mesi, muore insieme al bimbo due giorni dopo essere stata dimessa. Inchiesta della Procura, Speranza manda gli ispettori

Una donna di 34 anni è morta ieri, al sesto mese di gravidanza, nel reparto di ginecologia dell’ospedale di Cosenza. Con la giovane è deceduto anche il bimbo che portava in grembo. Lunedì la giovane s ...

Donna incinta morta ospedale Cosenza, inchiesta Procura. Deceduto anche bimbo sei mesi in grembo

COSENZA, 21 AGO - La Procura della Repubblica di Cosenza ha aperto un'inchiesta sulla morte di M.C., una donna di 34 anni al sesto mesi di gravidanza deceduta ieri nell'ospedale Annunziata insieme al ...

Una donna di 34 anni è morta ieri, al sesto mese di gravidanza, nel reparto di ginecologia dell’ospedale di Cosenza. Con la giovane è deceduto anche il bimbo che portava in grembo. Lunedì la giovane s ...COSENZA, 21 AGO - La Procura della Repubblica di Cosenza ha aperto un'inchiesta sulla morte di M.C., una donna di 34 anni al sesto mesi di gravidanza deceduta ieri nell'ospedale Annunziata insieme al ...