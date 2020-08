Harry e Meghan, la prima uscita di volontariato nel post-lockdown (Di venerdì 21 agosto 2020) La tenuta è stata sportiva: pantaloncini e camicia, con le scarpe da ginnastica ai piedi. Meghan Markle e il principe Harry hanno indossati abiti semplice per presenziare al primo evento di beneficenza che li ha visto protagonisti nelle settimane successive al lockdown. Mercoledì, nella parte Sud di Los Angeles, la coppia si è unita allo staff della onlus Baby2Baby per rifornire le famiglie bisognose di tutto ciò che è necessario per affrontare il ritorno a scuola. Leggi su vanityfair

Il Duca e la Duchessa di Sussex sono tornati a mostrarsi in pubblico per un evento di beneficenza legato alla onlus Baby2Baby. A Los Angeles, in pantaloncini e maglietta, hanno aiutato le famiglia in ...La coppia sarebbe in procinto di trasferirsi nella nuova villa. Si tratta di un’abitazione di lusso che sorge a Montecito, in California. Sorge in una zona residenziale ed è immersa nel verde. Qui, la ...