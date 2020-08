Google Maps adesso mostra informazioni in tempo reale sugli incendi boschivi (Di venerdì 21 agosto 2020) Google Maps guadagna da oggi un’utilissima funzione in grado potenzialmente di fare la differenza in situazioni di emergenza. Infatti, grazie alla collaborazione con la National Oceanic and Atmospheric Administration, il servizio di navigazione satellitare del gigante californiano è in grado di mostrare informazioni in tempo reale sugli incendi boschivi. Per adesso si tratta di una possibilità limitata agli Stati Uniti, ma Big G ha già dichiarato di volerla estendere anche ad altri paesi assieme ad ulteriori funzionalità per le emergenze. In caso di incendio, basta avviare Google Maps per poter visualizzare la linea del fuoco ... Leggi su ilfattoquotidiano

random_places : #34660 43012 Fontanellato, Province of Parma, Italy map: - TBiPad : Google permite pedir delivery da Rappi direto no Maps e busca » - MilanoCitExpo : Più dettagli e colori: le cartine di Google Maps diventano più precise #DipartimentoInnovazioneTecnologia… - leganerd : Google Maps segnala la diffusione degli incendi ? - cellicom : Ora Google mostra informazioni in tempo (quasi) reale sugli incendi in Maps e nelle ricerche online (video e foto) -