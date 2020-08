Giugliano, il candidato al consiglio comunale Stefano Palma:”Rilancio del mercato ortofrutticolo” (Di venerdì 21 agosto 2020) Giugliano. Stefano Palma in lizza per il consiglio comunale a sostegno del candidato sindaco Nicola Pirozzi, ha visitato negli ultimi giorni il mercato ortofrutticolo di Giugliano. Il giovane ingegnere a riguardo ha dichiarato: “È un’opera tra le più grandi del sud Italia, si estende su una superficie di oltre 200.000 mq, contando 104 padiglioni di … L'articolo Giugliano, il candidato al consiglio comunale Stefano Palma:”Rilancio del mercato ortofrutticolo” Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

Ultime Notizie dalla rete : Giugliano candidato Elezioni Comunali, a Giugliano in Campania si vota per il nuovo sindaco: liste e candidati L'Occhio di Napoli Regionali, Pd-M5S: primo accordo a Pomigliano

POMIGLIANO- Saranno elezioni sotto la lente di ingrandimento le Comunali di Pomigliano d’Arco (Napoli), dove due notti fa Pd e M5s hanno alla fine trovato l’intesa sul nome del candidato a sindaco dop ...

Elezioni comunali a Napoli, il «modello Pomigliano» non decolla: da Fratta a Giugliano, le spine dei dem

Ripetere il «modello Pomigliano» (dove è possibile) e sciogliere il nodo del simbolo nei centri dove trovare una sintesi appare complicato. Il Pd della Città Metropolitana di Napoli è alle prese con l ...

