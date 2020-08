Fondo di garanzia, più di un milione di domande per oltre 71 miliardi di euro (Di venerdì 21 agosto 2020) Sono 1.000.052 per un importo di euro 71.214.128.726,29 le richieste di garanzie pervenute al Fondo di garanzia nel periodo dal 17 marzo 2020 al 20 agosto 2020. Lo comunicano il Ministero dello Sviluppo Economico e Mediocredito Centrale. Di queste domande 994.961 sono quelle pervenute ai sensi del decreto Cura Italia e Liquidità, in particolare: 839.711 operazioni riferite a finanziamenti fino a € 30 mila, con copertura al 100%, per i quali l’intervento del Fondo è concesso automaticamente e possono essere erogati senza attendere l’esito definitivo dell’istruttoria da parte del Gestore (dal 19 giugno 2020 il finanziamento e la durata sono stati incrementati fino a € 30 mila e 120 mesi rispettivamente da € ... Leggi su ildenaro

