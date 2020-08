Focolaio al Billionaire: 6 contagiati nel locale di Flavio Briatore. Tutti i suoi attacchi contro le restrizioni: “La movida non fa danni” (Di venerdì 21 agosto 2020) Prima gli attacchi al governo e l’auspicio che “arrivi la Troika“. Poi quelli contro il sindaco di Arzachena, “un altro grillino contro il turismo”. Flavio Briatore non ha digerito la stretta sulla movida decisa dall’ultimo dpcm del 16 agosto e poi l’ordinanza ancora più restrittiva scritta dal primo cittadino M5s, Roberto Ragnedda. La sua posizione Briatore l’ha chiarita in un’intervista a La Stampa una settimana fa: “Il divertimento estivo non ha provocato Tutti questi danni“. Invece proprio in Costa Smeralda, dopo il cluster di coronavirus che riconduce alla serata-evento del 9 agosto al Country Club di Porto Rotondo, adesso emergono altri due focolai: il primo porta dritto a ... Leggi su ilfattoquotidiano

