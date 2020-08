Eboli in Beach 2020, presentato l’evento che si terrà al Galatea Village (Di venerdì 21 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiEboli – Tutto pronto al Galatea Village Beach Arena di Eboli per Eboli in Beach. presentato questa mattina l’evento sportivo presso il Galatea Village, struttura balneare in via Luigi Faggioni, a Campolongo, che ospiterà gli sport da sabbia con soccer, tennis e volley. Dopo il clamoroso successo di pubblico e partecipazione dello scorso anno e dell’edizione invernale “Natale in Beach”, si riprende dal 24 al 30 agosto. L’edizione 2020 di Eboli in Beach ospiterà i tornei di Beach Volley, Beach Soccer, Beach Tennis, ... Leggi su anteprima24

Una regione dove trovare un posto libero dove prendere il sole liberamente e gratuitamente è sempre più difficile, e una volta trovata una spiaggia libera ecco che in alcuni casi sono poste vicino a f ...

