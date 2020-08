Coronavirus, Ricciardi: l’aumento dei casi “non significa situazione fuori controllo, il problema è se i focolai diventano 2mila o 3mila” (Di venerdì 21 agosto 2020) “L’impennata di contagi era un dato prevedibile” secondo Walter Ricciardi, professore di Igiene dell’Università Cattolica e consulente del ministero della Salute, intervenuto al Meeting di Rimini al seminario su “Il futuro dei sistemi sanitari dopo la pandemia“. Per Ricciardi “questa curva riprende le conseguenze dei comportamenti che ci sono stati a partire sostanzialmente con l’apertura e le vacanze. La mobilità delle persone è quella che porta il virus, se si abbassa la distanza di sicurezza e si toglie la mascherina come abbiamo visto succedere in molti casi e in quelle circostanze non ci si lava le mani né si cura l’igiene dei luoghi, quelli sono i presupposti fatali per la ripresa dei contagi“. L’aumento dei casi ... Leggi su meteoweb.eu

