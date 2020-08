Coronavirus, contagiato e spacciato per morto, la brutta bufala circolata via social tra i cittadini di Porcari (Lucca) (Di venerdì 21 agosto 2020) Mi segnalano un articolo del 18 agosto 2020 pubblicato da Luccaindiretta.it dal titolo «”morto per Covid a Porcari”, ma è una fake news». Si parla di un’immagine che sfruttando il nome della testata diffonderebbe la falsa notizia della morte di un cittadino di Porcari, in provincia di Lucca, realmente contagiato per Covid-19: È successo oggi, quando è iniziata a circolare una falsa notizia con un falso logo di Lucca in Diretta, senza titolo ma con una fotografia di uno dei contagiati da Coronavirus sul territorio di Porcari. Poi alcune righe in cui si parla del decesso dell’uomo per la disperazione dei familiari. L’immagine non è stata riportata ... Leggi su open.online

Corriere : Bergamo, grave un diciassettenne : forse contagiato a una festa - Agenzia_Ansa : #Calcio Aumentano i positivi al #Coronavirus in #SerieA: dopo i casi di Cagliari e Roma contagiato Petagna del Napo… - PiramideRossa : @dDinoPirri Si, se era una febbricola...ma la fobia da coronavirus ha contagiato sopratutto i cervelli...dove ogni… - BrunoMaggi : RT @Corriere: Bergamo, grave un diciassettenne : forse contagiato a una festa - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: #Calcio Aumentano i positivi al #Coronavirus in #SerieA: dopo i casi di Cagliari e Roma contagiato Petagna del Napoli e d… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus contagiato Coronavirus, come leggere il bollettino della Protezione Civile e i dati sul contagio TUTTO mercato WEB Coronavirus Campania: contagi e morti oggi 20 agosto, bollettino ufficiale

Sono 53 i nuovi positivi al coronavirus in Campania nelle ultime 24 ore, come ha reso noto l'Unità di Crisi regionale nell'ultimo bollettino: casi che sono emersi dall'analisi di 2.381 tamponi e che r ...

Coronavirus Sicilia, l’indice di contagi scende sotto l’1: sale in altre regioni

Coronavirus in Sicilia: l'indice di contagio scende sotto l'1, tuttavia secondo l'ISS stiamo andando verso un progressivo peggioramento. Gli aggiornamenti. Per la penisola italiana sembra che non sia ...

Sono 53 i nuovi positivi al coronavirus in Campania nelle ultime 24 ore, come ha reso noto l'Unità di Crisi regionale nell'ultimo bollettino: casi che sono emersi dall'analisi di 2.381 tamponi e che r ...Coronavirus in Sicilia: l'indice di contagio scende sotto l'1, tuttavia secondo l'ISS stiamo andando verso un progressivo peggioramento. Gli aggiornamenti. Per la penisola italiana sembra che non sia ...