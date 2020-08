Coronavirus, contagi ancora in crescita: 947 nuovi positivi e 9 decessi (Di venerdì 21 agosto 2020) ROMA – Rispetto a ieri oggi si contano 947 casi di contagio da CoVid-19 in piu’ rispetto a ieri. Cosi’ secondo i dati diffusi dal ministero della Salute. I casi totali salgono quindi a 257.065. Con i 9 nuovi decessi registrati oggi, invece, i morti totali causa CoVid-19 salgono a 35.427. Leggi su dire

