Arrestato e picchiato: la brutta avventura della protesta di Last Hero (Di venerdì 21 agosto 2020) Gli appassionati del mondo degli Esports, in particolar modo quelli legati ai MOBA e ad uno dei suoi bastioni, ovvero DOTA 2, prodotto da casa Valve, conoscerà sicuramente Oleg Demidovich, conosciuto ai più come Last Hero, ha deciso di partecipare alle proteste contro il presidente bielorusso Lukashenko. Nato in Bielorussia, Last Hero non ha mai nascosto la sua antipatia verso quello che, senza ombra di dubbio, è un dittatore che ha instaurato un vero e proprio regime del terrore all’interno del suo paese, continuando ad evocare una serie di complotti contro la sua persona. Di recente, il 9 agosto del 2020,Lukashenko è stata rieletto per l’ennesima volta (la sesta, ndr) presidente della Bielorussia, ottenendo l’80% dei voti. Le opposizioni, sempre più ... Leggi su esports247

esports247_it : Arrestato e picchiato: la brutta avventura della protesta di Last Hero - ClayRemy : È stato arrstato in Algeria quasi subito e liberato quasi 2 anni dopo, nel 1945. Con un documento americano è stat… - pinoalfredos : Uomo picchiato e derubato sul lungomare, arrestato uno dei rapinatori - Pescara - Il Centro - Z3r0Rules : RT @magicaGrmente22: Un 29enne di origini cubane, domiciliato ad Ancona. Anziano picchiato e legato in casa con le cinture, arrestato uno… - AcciaioMario : RT @magicaGrmente22: Un 29enne di origini cubane, domiciliato ad Ancona. Anziano picchiato e legato in casa con le cinture, arrestato uno… -