Apertura scuole, “Se un alunno manifesta sintomi, queste le raccomandazioni” (Di venerdì 21 agosto 2020) “Se un alunno manifesta la sintomatologia a scuola, le raccomandazioni prevedono che vada isolato in un’area apposita assistito da un adulto che indossi una mascherina chirurgica e che i genitori vengano immediatamente allertati ed attivati. Una volta riportato a casa, i genitori devono contattare il pediatra di libera scelta o medico di famiglia, che dopo avere valutato la situazione, deciderà se è necessario contattare il contattare il Dipartimento di prevenzione (DdP) per l’esecuzione del tampone“. Sarà questa la procedura per la gestione dei sospetti casi Covid alla riApertura degli istituti scolastici. queste sono alcune delle raccomandazioni contenute nel rapporto messo a punto da ISS, Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione, INAIL, Fondazione Bruno ... Leggi su sportface

