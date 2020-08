Allarme a Ostia: chiuso d’urgenza stabilimento balneare (Di venerdì 21 agosto 2020) chiuso uno stabilimento balneare sul litorale romano di Ostia. La decisione è stata presa per un Allarme partito dopo una festa. Allarme Covid in uno stabilimento balneare di Ostia, sul litorale romano più frequentato dai giovani della Capitale. chiuso “La Spiaggia”, si trova sul Lungomare Amerigo Vespucci. E’ uno dei posti più frequentati dela zona. Lo stabilimento è stato chiuso perché a Ferragosto è stata organizzata una festa sulla spiaggia alla quale ha partecipato un gruppo di otto ragazzi di Ostia, tra i 20 e i 25 anni, amici tra loro, e tutti positivi al momento ... Leggi su chenews

