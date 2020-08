Valle d’Aosta, incidente in montagna: morta un’escursionista (Di giovedì 20 agosto 2020) Valle d’Aosta, incidente in montagna: morta un’escursionista in Valsavarenche. Il corpo è stato ritrovato vicino Punta Basei Tragedia sulle montagne della Valle d’Aosta nelle ultime ore. Un’escursionista è morta in Valsavarenche dopo essere caduta durante una scalata. Il corpo di Nicole Dematteis, 30 anni, è stato ritrovato privo di vita nella zona della Punta Basei … L'articolo Valle d’Aosta, incidente in montagna: morta un’escursionista proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Agenzia_Ansa : #Covid_19 Contagi ancora in salita, sono 629 in 24 ore. Quattro le vittime. Gli incrementi maggior in #Veneto,… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, salgono ancora i contagi: oltre 500 in un giorno. Sei le vittime. Solo la Valle d'Aosta senza nuovi… - SuperSoftMeg : i palchetti della valle d’aosta ???? - lavocediasti : 'Non è così difficile scappare dal centro di Castello di Annone', la nota di un lettore segnala buchi nelle recinzi… - maddieu_bene : @mattrw_ Due Sicilie, due valle d'Aosta, logico -

Ultime Notizie dalla rete : Valle d’Aosta Covid, crescono ancora i nuovi casi: 574. Tre i morti Affaritaliani.it