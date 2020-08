Torna da una vacanza in Sardegna ma non sa di essere positiva: chiuso uno stabilimento balneare a Terracina (Di giovedì 20 agosto 2020) chiuso preventivamente per effettuare la sanificazione il lido ‘Enea’ di Terracina. Nei giorni scorsi vi ha soggiornato una ragazza di 24 anni Tornata da una vacanza a Porto Rotondo, in Sardegna. La giovane che non sapeva di aver contratto il virus, è poi risultata positiva. E’ in atto la mappatura dei contatti avuti dalla ragazza e delle persone presenti in spiaggia. Leggi anche: Dalla Sardegna a Roma: cluster a Porto Rotondo, tre positivi ricoverati allo Spallanzani su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

Ultime Notizie dalla rete : Torna una Va a funghi ma non torna: trovata morta in Cadore una 61enne di Monselice Il Mattino di Padova Grande Fratello Vip, Adriana Volpe durissima con l'ex coinquilina Serena Enardu a Ogni Mattina

Bielorussia, si muove l’Europa: «Voto invalido», in arrivo le sanzioni

Dopo la polemica per la torta con la svastica, l'ex concorrente del Grande Fratello Vip Adriana Volpe attacca duramente Serena Enardu nel salotto di Ogni Mattina.I ventisette dell’Unione europea sono compatti nel non accettare il voto del 9 agosto che avrebbe rieletto Lukashenko alla presidenza e nel varare sanzioni specifiche contro i responsabili dei brogli ...