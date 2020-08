The Batman: attori di nuovo sul set (Di giovedì 20 agosto 2020) Finalmente si torna sul set di The Batman. Le riprese, fermatesi a marzo a causa dell’emergenza covid, ricominceranno ad inizio settembre, e dovrebbero durare circa tre mesi Al momento dell’interruzione, era stato girato materiale per sette settimane di lavoro, poi il brusco stop. Silenzio più completo nei Leavesden Studios, a nord di Londra. Finalmente, però, si inizia a vedere la luce in fondo al tunnel. Certo, ci vuole cautela, perché gli alti e bassi del covid non sono affatto affidabili, ma i set, preparati ad agosto, aspettano solo il ritorno degli attori, ad inizio settembre. Il film, già discusso da molti, ha comunque una data di uscita definita: il primo ottobre 2021. L’iniziale data di arrivo nelle sale era giugno 2021, ma la solita emergenza covid ha portato allo slittamento. C’è ... Leggi su tuttotek

