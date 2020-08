Spezia-Frosinone, 1500 tifosi all’esterno del Picco (Di giovedì 20 agosto 2020) Si accende la tensione per il ritorno della finale playoff tra Spezia e Frosinone. Oltre millecinquecento tifosi della squadra di casa si sono stanziati all’esterno dello stadio Picco, teatro di questo attesissimo appuntamento. Nonostante le porte chiuse per le restrizioni legate all’emergenza coronavirus, i cori dei tifosi risuonano all’interno dell’impianto. In precedenza, diverse centinaia di tifosi spezzini avevano scortato la squadra dall’hotel fino all’impianto sportivo. La voglia di Serie A è grande. Leggi su sportface

Gazzetta_it : VIDEO Spezia-Frosinone, la finale per la serie A: bagno di fallo per i bianconeri - DAZN_IT : La voglia di Serie A dello Spezia da una parte ?? La “tigna” ciociara del Frosinone dall’altra ?? Con i tifosi che so… - SkySport : Playoff Serie B, in campo Spezia-Frosinone: segui il LIVE - PEFIORENTINA : 20mins Spezia 0 Frosinone 0 - violetr14621062 : @RaiDue Seriamente paghiamo un canone per vedere Spezia Frosinone??? -