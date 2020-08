Sabbia e conchiglie rubate dalle spiagge: fermati all'aeroporto di Olbia (Di giovedì 20 agosto 2020) , Visited 95 times, 95 visits today, Notizie Simili: Arrivano a Olbia senza dichiarare 68mila euro nei… Dai falò ai fuochi d'artificio illegali un… Pesca illegale all'isola di ... Leggi su galluraoggi

annamariamoscar : Tornano i furti di sabbia dalle spiagge sarde. Rubati già (almeno) 150 kg di granelli, ciottoli e conchiglie - passionescatto : RT @paoloigna1: Questi invece volevano esportare la nostra sabbia, ma non si fa se si ama la nostra Isola Turisti ladri di sabbia e conch… - paoloigna1 : Questi invece volevano esportare la nostra sabbia, ma non si fa se si ama la nostra Isola Turisti ladri di sabbia… - Stefy_1987 : Portano il covid e si portano via sabbia, pietre e conchiglie. - Yeah_ItsRoberta : Portate covid e fottete sabbia e conchiglie. Perché siete delle merde invicili. Come souvenir sbattetevi il cervell… -