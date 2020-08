Ronaldo Juventus, i tifosi tremano: incontro a Lisbona col Psg (Di giovedì 20 agosto 2020) Ronaldo Juventus – Il portoghese è stato avvistato a Lisbona, città in cui si disputerà la finale di Champions League tra il Psg e il Bayern Monaco. L’attaccante sta valutando varie proposte dopo l’eliminazione dalla massima competizione europea. Sulle sue tracce ci sarebbe, oltre al Newcastle, anche la squadra di Neymar. Juventus: Ronaldo incontra il Psg L’ex Real Madrid, secondo Sky Sport, avrebbe incontrato proprio i transalpini, disposti anche a versare i 60 milioni di Euro previsti dal cartellino. Leggi anche:Calciomercato Juventus, da Gosens a Reguilòn: nuovo terzino sinistro per Pirlo La dirigenza torinese riflette sulla probabile cessione perché, dopo i problemi finanziari, riuscirebbe a sistemare i conti ... Leggi su juvedipendenza

forumJuventus : CT: 'Raduno in vista per la Juventus del Maestro: lunedì si riparte. Pirlo non vorrebbe mai privarsi di Ronaldo e D… - tuttosport : #Ronaldo resta: la #Juve di #Pirlo sarà costruita intorno a lui - SkySport : MATTHIJS DE LIGT compie 21 anni. Auguri! ? «La Juve è la scelta migliore per me, quando sono entrato nello spogliat… - genovesergio76 : RT @forumJuventus: CT: 'Raduno in vista per la Juventus del Maestro: lunedì si riparte. Pirlo non vorrebbe mai privarsi di Ronaldo e Dybala… - vito22222 : Giornalismo mongoloide he ricicla vecche bufale! Mercato Juventus: futuro Ronaldo, rumors su un incontro a Lisbona… -