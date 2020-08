Non ci sono abbastanza pompieri per spegnere gli incendi in California (Di giovedì 20 agosto 2020) Lo stato integra regolarmente i detenuti nel proprio corpo di vigili del fuoco, ma per via dell'epidemia molti si sono ammalati o sono stati rilasciati in anticipo Leggi su ilpost

matteosalvinimi : Fra 45 GIORNI verrò processato in Tribunale a Catania per “sequestro di persona”, rischio 15 ANNI di galera per ave… - CarloCalenda : La riapertura delle scuole è complessa. Ma qui siamo al caos. Ogni giorno cambia tutto. I Presidi non sono nelle co… - borghi_claudio : @danielegenito @AniMatMigrante @FedericoMorchi1 @luckyluciano83 Acciderba... e adesso che ci dicono che in sicilia… - neoplatonically : Io sono stato mutual per mesi con una tipa accusata di essere p//do e non ho mai avuto sospetti finché non ho inizi… - antoniopisapia5 : @GiorgiaMeloni Signora Meloni li lasci lavorare poi saremo noi italiani con le sacrosante elezioni a giudicare. Son… -

CENTRO DEMOCRATICO (BENEVENTO): ORLANDO: BISOGNA FARE UNA POLITICA NON DI PAROLE, MA DI FATTI

Bisogna essere uniti e portare risultati. Sono molto rammaricata per quanto sta accadendo: attacchi continui non portano a nessun risultato. Mi auguro che si cominci, in futuro, a fare una politica ...

Festa a Porto Rotondo, 3 ragazzi allo Spallanzani: “Tutti in buone condizioni, nessuno grave”

Dei ragazzi risultati positivi e collegati al cluster della festa del Country Club a Porto Rotondo in Sardegna, in 3 sono ricoverati all'Istituto Spallanzani di Roma. Sono tutti giovanissimi e tra que ...

