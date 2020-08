Niente più congedi, solo smart working per gestire la quarantena dei figli in caso di contagi a scuola (Di giovedì 20 agosto 2020) Il ricorso allo smart working in forma semplificata è stato esteso al 15 ottobre. Ma il diritto allo smart working per i lavoratori genitori con almeno un figlio minore di 14 anni, previsto dal decreto Rilancio, vale solo fino al 14 settembre. Inoltre il bonus baby sitting e il congedo parentale straordinario, introdotti in favore dei genitori lavoratori a causa della sospensione delle attività scolastiche, scadono il 31 agosto Leggi su ilsole24ore

