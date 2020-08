MotoGp, Aleix Espargaro ‘chiama’ Dovizioso: “sarebbe molto utile all’Aprilia, la Ducati mi ha spiazzato” (Di giovedì 20 agosto 2020) Il futuro di Andrea Iannone resta al momento incerto, sia il pilota di Vasto che l’Aprilia stanno aspettando metà ottobre per conoscere l’esito del ricorso al TAS, presentato contro la squalifica di 18 mesi inflitta al rider italiano per doping. Mirco Lazzari gp/Getty ImagesNel caso in cui lo stop venisse confermato, la Casa di Noale si ritroverebbe a dover trovare un pilota per il 2021 e la scelta non potrebbe che ricadere su uno tra Crutchlow e Dovizioso, liberi per la prossima stagione. Interrogato su chi preferirebbe come compagno, Aleix Espargaro non ha avuto dubbi: “al pari di Crutchlow, Andrea Dovizioso è uno dei miei piloti preferiti, non riesco a capire come la Ducati abbia potuto lasciarselo sfuggire. Sarebbe bello averlo come compagno di squadra, al suo ... Leggi su sportfair

codeghino10 : RT @FormulaPassion: #MotoGP: Aleix #Espargarò pronto ad accogliere #Dovizioso in #Aprilia - FormulaPassion : #MotoGP: Aleix #Espargarò pronto ad accogliere #Dovizioso in #Aprilia - corsedimoto : MOTOGP - Monta la polemica nel paddock #MotoGP dopo l'incidente provocato da Johann #Zarco in Austria. Aleix e Pol… - iCick_e_Ciak : RT @VikyBorgomeo: Aleix Espargarò: 'Ero appena dietro alle moto di Vinales e Valentino, posso dire che se fossero stati colpiti oggi sarebb… - VikyBorgomeo : Aleix Espargarò: 'Ero appena dietro alle moto di Vinales e Valentino, posso dire che se fossero stati colpiti oggi… -

Ultime Notizie dalla rete : MotoGp Aleix MotoGP | Aleix Espargaró: "La trazione KTM? Io mi sentivo in Moto2" Corse di Moto Incidente Morbidelli/Zarco: venerdì il verdetto

Come domani, ma stiamo scherzando? No, è la triste verità, scritta nero su bianco. Inconcepibile. Cosa bisogna aspettare? La decisione, ovviamente, è stata presa, ma perché non comunicarla immediatame ...

MotoGP, GP Stiria, Petrucci: "Stewards, in Austria lavoro inadeguato"

Quanto visto in Austria nel weekend scorso fa ancora parlare, nella settimana in cui i piloti affrontano al Red Bull Ring il GP di Stiria. Non solo l'incidente Zarco-Morbidelli: c'è anche un episodio ...

Come domani, ma stiamo scherzando? No, è la triste verità, scritta nero su bianco. Inconcepibile. Cosa bisogna aspettare? La decisione, ovviamente, è stata presa, ma perché non comunicarla immediatame ...Quanto visto in Austria nel weekend scorso fa ancora parlare, nella settimana in cui i piloti affrontano al Red Bull Ring il GP di Stiria. Non solo l'incidente Zarco-Morbidelli: c'è anche un episodio ...