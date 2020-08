Mercato Juve: Pirlo cambia la lista, novità a centrocampo e in attacco (Di giovedì 20 agosto 2020) L'influenza di Andrea Pirlo comincia già a farsi sentire sulle scelte di Mercato della Juventus . Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, il neo tecnico bianconero ha acceso i riflettori soprattutto sul centrocampo, dopo gli addii di Pjanic e Matuidi e l'arrivo di Kulusevski e Arthur. I campioni d'Italia sono da ... Leggi su sport.virgilio

FBiasin : Non so se la #Juve intenda realmente ri-mettere sul mercato #Dybala. Nel caso fosse vero, ci sono solo due motivi p… - stebellentani : Come primo “colpo di mercato” (cit gazza di oggi) l’Atalanta ha dato 7 milioni alla Juve per Muratore (serie C giro… - Sport_Mediaset : Vertice di mercato in casa #Juve: uno tra #Dybala e #Cr7 sarà ceduto . #SportMediaset - Fprime86 : RT @cmdotcom: #Pirlo cambia il mercato della #Juve: #Locatelli supera #Jorginho, contatti col #Sassuolo - psbrdx : RT @albo_neroblu: L'anno scorso #Paratici era tornato da Londra con l'operazione di mercato più nefasta della storia della Juve, Cancelo-Da… -

Ultime Notizie dalla rete : Mercato Juve Mercato Juve: Pirlo cambia la lista, novità a centrocampo e in attacco Virgilio Sport Corriere di Torino - Lunedì la nuova Juve, Pirlo riparte da Dybala e Ronaldo

Dichiarazioni importantissime di Josep Maria Bartomeu, presidente blaugrana, durante l'intervista alla tv ufficiale del club. Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 18 agosto. ve ...

Sorpasso Inter per Emerson Palmieri

TORINO – La Juventus sta continuando a sondare il mercato per dare ad Andrea Pirlo la squadra migliore possibile per la prossima stagione. Paratici sta cercando sul mercato un terzino, e il nome di Em ...

Dichiarazioni importantissime di Josep Maria Bartomeu, presidente blaugrana, durante l'intervista alla tv ufficiale del club. Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 18 agosto. ve ...TORINO – La Juventus sta continuando a sondare il mercato per dare ad Andrea Pirlo la squadra migliore possibile per la prossima stagione. Paratici sta cercando sul mercato un terzino, e il nome di Em ...