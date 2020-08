Meeting Rimini, Morganti (Intesa Sp): grande attenzione a Terzo settore colpito da Covid (Di giovedì 20 agosto 2020) (Teleborsa) – “Intesa Sanpaolo ha avviato la sua attività impact ben 13 anni fa con Banca Prossima attraverso un fondo che si alimentava in modo mutualistico secondo una formula nuova che l’ha portata a essere anche in questo settore leader di mercato. Le oltre 400 persone dedicate in via esclusiva hanno conoscenza diretta di questo mondo per farne parte come volontari nel loro tempo libero” a dirlo è Marco Morganti, Responsabile della Direzione Impact Intesa Sanpaolo ospite del Meeting di Rimini all’evento “Sussidiarietà… e finanza sostenibile”, organizzato in occasione della presentazione del Rapporto annuale della Fondazione per la Sussidiarietà. “Questa esperienza di successo, una rivoluzione nel modo ... Leggi su quifinanza

fattoquotidiano : Governo, Fassina (Leu): “Draghi al Meeting Cl di Rimini? Intervento da piacione. Si vuole defenestrare Conte perché… - StefanoFassina : “ #Draghi ?@CLiberazione? a #Rimini? Intervento da piacione. Si vuole defenestrare ?@GiuseppeConteIT? perché dà spa… - NicolaPorro : #MarioDraghi interviene al meeting di #rimini ed è subito un evento.#Debito e #giovani al centro dei temi trattati.… - BarbaFroid : RT @CLiberazione: Il grande maestro della psichiatria italiana, Eugenio Borgna, e filosofo e psicoanalista Umberto Galimberti. Al #meeting2… - FrancescoDeBen8 : RT @BarricataL: INCONTRO INAUGURALE Meeting Rimini Mario Draghi, già Presidente BCE. Introduce Bernhard Scholz, Presidente Fondazione Meet… -