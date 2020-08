Maria de Filippi racconta a Chi: “Il mio Ugo ha avuto due tumori” (Di giovedì 20 agosto 2020) Questa settimana per i lettori della rivista Chi una piacevole sorpresa. Arriva da Maria de Filippi che si apre e racconta la sua lunga storia d’amore; non con Maurizio ma con i suoi adorati cani. Di momenti complicati, rivela la conduttrice, parlando dei suoi adorati cagnolini, ce ne sono stati. In particolare di recente, è stato il piccolo Ugo a farla molto preoccupare. Infatti il suo Ugo ha avuto due tumori e la conduttrice spiega come è stato possibile curarlo e il percorso fatto insieme. Nel podcast, il decimo in uscita per la rivista Chi, Maria de Filippi parla proprio di Ugo ma anche di Filippa, i suoi adorati cani. E’ con loro che condivide le giornate, portandoli spesso anche a lavoro. Maria DE Filippi E I ... Leggi su ultimenotizieflash

