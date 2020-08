L’oppositore Navalny in coma: «È in terapia intensiva: avvelenato da una sostanza mescolata al tè» (Di giovedì 20 agosto 2020) Il leader dell’opposizione stava andando a Mosca. Improvvisamente si è sentito male. Ora è ricoverato in terapia intensiva ed è incosciente. Il vice-primario dell’ospedale: «Non siamo certi si tratta di avvelenamento» Leggi su corriere

