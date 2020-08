L'iPod segreto con contatore Geiger che rileva le radiazioni (Di giovedì 20 agosto 2020) L'iPhone di Apple è in grado di fare molte cose. Tuttavia, non può reggere il confronto con un iPod segreto, stando ad una dichiarazione di un ex ingegnere, la Apple ha sviluppato per il governo degli Stati Uniti. Secondo le rivelazioni, il lettore di musica mp3 top secret ha perfino un contatore Geiger che permette agli utenti di rilevare tracce di radioattività nell’aria. A confessarlo è David Shayer, ex programmatore Apple, che ha ammesso l’esistenza di un modello in sviluppo nel 2005 con caratteristiche da agenti segreti: «Ero seduto alla mia scrivania, mentre scrivevo codice per l’iPod dell’anno successivo. All’improvviso, il capo del mio capo entra nell’ufficio senza bussare, chiudendosi la porta alle spalle e ... Leggi su gqitalia

