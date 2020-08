Le finali europee dell’Inter, contro il Siviglia sarà la decima (Di giovedì 20 agosto 2020) L’appuntamento è fissato per venerdì sera, a Colonia: Inter e Siviglia si giocheranno l’Europa League più particolare di sempre, con una formula ad eliminazione diretta dai quarti (in realtà questo tipo di percorso per le due contendenti è cominciato già agli ottavi di finale) dipesa dall’emergenza sanitaria. Si trovano di fronte due delle squadre più vincenti in questa manifestazione: gli spagnoli detengono il record di Europa League vinte, cinque dal 2006 ad oggi, l’Inter ha in bacheca le 3 vittorie in Coppa Uefa negli anni ’90 quando, peraltro, arrivò anche una finale persa ai rigori con lo Schalke 04. L’Inter centra la sua decima finale in una competizione europea (limitandoci a Champions ed Europa League) a dieci anni di distanza dall’ultima volta: era ... Leggi su giornal

Gli occhi di Zhang Jindong si sono fatti a dollaro. Finalmente l'investimento nell'Inter comincia ad avere un senso: naturalmente si parla di senso economico, quello sportivo lo lascia ai romanticoni.

Sarà una finale inedita quella della Champions League 2019/2020. Il Bayern Monaco batte 3-0 il Lione e raggiunge il Paris Saint-Germain nell'ultimo atto della più importante competizione europea. Allo ...

