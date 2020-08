La Fiorentina sogna in grande, pronto il colpo per la difesa (Di giovedì 20 agosto 2020) Dopo la finale di Champions League Thiago Silva saluterà il PSG. Il brasiliano ha giocato più di 300 partite e manca solo la ciliegina sulla torta ad un'avventura durata circa 7 anni.THIAGO SILVA NEL MIRINO DELLA Fiorentinacaption id="attachment 960875" align="alignnone" width="300" Thiago Silva (getty images)/captionSì avete letto bene. Il centrale brasiliano è nel mirino della Fiorentina e il patron Commisso è disposto a concedergli un ingaggio da 4 milioni di euro. A riportare la notizia è il Corriere dello Sport che parla addirittura di un sì del brasiliano al progetto viola. Da capire ancora la durata del contratto, ma l'ipotesi è quella di un biennale. Si tratterebbe comunque di un vero e proprio colpo e la sua presenza in difesa aiuterebbe eccome ... Leggi su itasportpress

