Juventus, Bernardeschi vuole restare e convincere Pirlo (Di giovedì 20 agosto 2020) Federico Bernardeschi è tra i partenti della Juventus, ma lui vuole restare in bianconero La Juventus è a lavoro per mettere a segno diverse cessioni e nella lista dei partenti c’è anche Federico Bernardeschi. L’esterno bianconero, però, la penserebbe diversamente. Come riportato da Tuttosport, infatti, l’ex Fiorentina sarebbe intenzionato a restare alla Juventus e di giocarsi le sue carte per convincere Andrea Pirlo. Inoltre, Bernardeschi non vuole perdere il treno Europeo e una buona stagione in bianconero potrebbe convincere Mancini ad affidargli una maglia da ... Leggi su calcionews24

romeoagresti : #Juventus, giornata londinese in programma per #Paratici. Missione chiara: trovare offerte per i giocatori sul merc… - tuttosport : #Bernardeschi, il futuro è #Juve ?? - forumJuventus : TS: 'Calciomercato Juventus, colpaccio in attacco: Alvaro Morata. L’attaccante spagnolo potrebbe diventare obiettiv… - hypersomiacphd : RT @romeoagresti: #Juventus, giornata londinese in programma per #Paratici. Missione chiara: trovare offerte per i giocatori sul mercato. D… - MatteoValiente : RT @tuttosport: #Bernardeschi, il futuro è #Juve ?? -