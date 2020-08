Harry e Meghan, una casa (a Santa Barbara) a misura di Archie (Di giovedì 20 agosto 2020) Il trasloco di Meghan Markle e del principe Harry, che i media hanno letto come manifestazione di una volontà di privacy, non sarebbe stato dettato, unicamente, dal desiderio di liberarsi dei paparazzi. La coppia avrebbe pensato ad Archie, e la casa sarebbe specchio delle esigenze che un bambino di un anno e poco più può avere. L’enorme magione, il cui costo d’acquisto di aggirerebbe intorno ai quattordici milioni di dollari, avrebbe giardini e sale da thè, poi una stanza immensa, che ad una prima occhiata avrebbe catturato i genitori. Leggi su vanityfair

Harry e Meghan, una casa (a Santa Barbara) a misura di Archie

Secondo fonti vicine al principe e a sua moglie, la magione acquistata a luglio, per quattordici milioni di dollari, sarebbe stata pensata interamente per il piccolo di casa. Che, tra stanze giochi e ...

