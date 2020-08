Eventi estivi a Latina, Briganti: ‘Controlli e senso di responsabilità, ogni singolo gesto è importante’ (Di giovedì 20 agosto 2020) Nel pomeriggio di mercoledì laVice Sindaco Maria Paola Briganti ha partecipato al Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica convocato dal Prefetto di Latina, Dott. Maurizio Falco, e ha confermato che l’attenzione dell’Amministrazione comunale in occasione delle prossime manifestazioni pubbliche sarà massima. Ovviamente gli Eventi previsti in aree pubbliche e pertanto soggetti ad autorizzazione comunale saranno consentiti entro i limiti previsti dalla normativa di settore integrata dalle ordinanze anti-Covid alle quali, in sede di controllo, le Forze dell’Ordine faranno riferimento. Già nell’ambito della documentazione presentata dagli organizzatori degli Eventi è previsto in maniera specifica l’impegno a rispettare la normativa anti-Covid. ... Leggi su ilcorrieredellacitta

