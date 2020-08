Elezioni Regionali, Di Maio: “Alleanze dove è possibile” (Di giovedì 20 agosto 2020) Il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha commentato il mancato accordo tra il Movimento 5 Stelle e il Pd sulle ormai prossime Elezioni Regionali. A poche ore dalla chiusura delle liste per le Elezioni Regionali, un accordo tra Pd e 5 Stelle sembra sempre più improbabile. Uno “strappo” che ha indispettito non poco il … L'articolo Elezioni Regionali, Di Maio: “Alleanze dove è possibile” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni Regionali Elezioni regionali, Ceccardi: "Riscossa della Toscana, Firenze decisiva" LA NAZIONE Referendum, Ceccanti (Pd): “Giusto ridurre i parlamentari”

“Il Parlamento non ha più l’esclusività del potere normativo. Con la riduzione di deputati e senatori ci saranno solo vantaggi, una maggiore razionalizzazione e un sistema più funzionale”. Stefano Ce ...

Elezioni regionali, la compravendita di Conte

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è intervenuto a piedi uniti sulle elezioni regionali a poche ore dalla chiusura delle liste facendo pressing sul Movimento 5 stelle perché in Puglia e nelle ...

