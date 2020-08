Dramma sulla Provinciale 19: Cinquecento si schianta contro mezzo pesante, muore un bimbo di 6 anni (Di giovedì 20 agosto 2020) Dramma sula Strada Provinciale 19, nota anche come strada della Bruciata. Un bambino di 6 anni è morto nello scontro tra l’auto su cui viaggiava con il padre – una Fiat Cinquecento – e un camion dei rifiuti. A condurre l’auto su cui si trovava il piccolo, un 35enne di Monterado (comune in provincia di … L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

AnimaCeleste : RT @marcodimaio: Il dramma del piccolo Gioele commuove tutti noi. Ma cosa aggiunge alla notizia mostrare il video del padre che piange sull… - AquilaN30811108 : @legionario607 @SoniaLaVera Chiedono €.9 al mese o lasciti...siamo alla pura delinquenza....Tutto ciò che era aiuta… - QCanavese : DRAMMA SULLA TORINO-MILANO - Furgone tampona un'auto: un morto e quattro feriti - Gio15474822 : RT @marcodimaio: Il dramma del piccolo Gioele commuove tutti noi. Ma cosa aggiunge alla notizia mostrare il video del padre che piange sull… -

Ultime Notizie dalla rete : Dramma sulla

QC QuotidianoCanavese

Le ultime notizie sul ritrovamento di Gioele Mondello, figlio di Viviana Parisi. I resti ossei trovati a Caronia, a 200 metri dall’autostrada Messina-Palermo, potrebbero appartenere al piccolo Gioele ...Stamattina l’uomo si era chiesto con un post su facebook, come sia stato possibile che nessuno prima abbia cercato lì dove Giuseppe Di Bello, carabiniere in congedo, si è infilato armato di falce e an ...