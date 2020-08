Discoteche chiuse? Non sulla nave quarantena: ecco come ballano gli immigrati (Video) (Di giovedì 20 agosto 2020) Roma, 20 ago – Discoteche e sale da ballo chiuse? Sì, ma non proprio tutte. Gli assembramenti e i locali notturni pare siano vietati soltanto per gli italiani, visto che sulla nave quarantena Azzurra i clandestini prima di sbarcare si sono dati alla pazza gioia. Canti, balli e nessun distanziamento. A petto nudo o in maglietta, qualche sparuta mascherina indossata da taluni tanto per e via, verso il promesso Eldorado. E’ una scena immortalata da un Video pubblicato su Twitter da Radio Savana e divenuto immediatamente virale sui social. Tra gli immigrati qualcuno indossava la maglia del Paris Saint-Germain, chissà magari festeggiava per la vittoria in Champions League contro il Lipsia e la conseguente qualificazione alla finale di coppa ... Leggi su ilprimatonazionale

Le prossime elezioni e anche la riapertura delle scuole possono «essere a rischio» «se la circolazione del virus riaumenta». Lo ha detto Walter Ricciardi, professore di Igiene dell'Università Cattolic ...

Chi parla è un medico romano (preferisce non dire il proprio nome per tutelare la privacy dei suoi pazienti) che tutte le estati si trasferisce in Costa Smeralda per le vacanze. Quest'anno però defini ...

