Deciso aumento dei contagi in Italia: 845. Ma salgono pure i tamponi. Da oggi a Malpensa test rapidi (Di giovedì 20 agosto 2020) Un altro balzo nella curva dei contagiati da coronavirus oggi in Italia: sono 845 i nuovi casi registrati, contro i 642 di ieri. Sei le persone decedute nelle ultime 24 ore. Le Regioni oggi con i ... Leggi su tg.la7

Confcommercio : 'L'aumento delle #speseobbligate erodono il 44% dei consumi totali comprimendo sempre più le spese libere. Per la… - abracadabra_00 : RT @DSantanche: #Conte ha deciso che non possiamo più ballare. Un provvedimento senza senso che non c’entra con l’aumento dei contagi, non… - lucianomare2 : RT @ladydd69: @EmeiMarkus @FuoridaquestaUe È già tutto deciso, l’aumento dei contagiati che fanno passare per malati è una messa in scena p… - mfila267 : @enricoI00 È anche inutile rimarcare l'aumento ogni giorno però, era matematico dal momento che si fosse deciso di riaprire tutto - Stefano47510568 : RT @Nury07833353: Contagi in deciso aumento. Individuati 642 positivi in 24 ore. Tornano a crescere i ricoveri, anche nelle terapie intensi… -