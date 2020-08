Dall'Inghilterra: Gabriel non sarà convocato per la prima del Lille, il Napoli ci spera ancora (Di giovedì 20 agosto 2020) Gabriel Magalhaes non sarà convocato dal Lille per la prima gara del campionato di Ligue 1, in programma questo sabato. Leggi su tuttonapoli

