Coronavirus, al via i tamponi all’aeroporto di Capodichino (Di giovedì 20 agosto 2020) Partono domani i controlli all’aeroporto di Capodichino con tamponi molecolari per i passeggeri provenienti dall’estero e in particolare rientranti da Croazia, Grecia, Malta e Spagna. L’attività vedrà impegnato il personale medico dell’Usmaf, il personale sanitario di tutte le Asl della Campania con il supporto dei volontari della Protezione civile regionale, del 118 e della Croce Rossa. Sono 14 arrivi gli aerei giornalieri provenienti dai 4 Paesi esteri con un flusso di circa 110 viaggiatori per volo. I passeggeri compileranno il modulo con cui si segnalano all’Asl di competenza, si sottoporranno al test, e andranno in isolamento fiduciario come previsto dall’ordinanza. Il risultato dei test sarà comunicato entro 48 ore, con tempi ristrettissimi di quarantena che sarà interrotta in caso ... Leggi su ildenaro

petergomezblog : Coronavirus, le discoteche non riapriranno. Il Tar respinge il ricorso dei gestori: deve prevalere l’interesse pubb… - eziomauro : 'Il coronavirus è mutato. Ora è più contagioso ma meno grave' - eziomauro : Coronavirus, il bollettino di oggi 20 agosto: 845 nuovi positivi e 6 morti - EFW48 : COVID19 rises in Italy: Coronavirus, il bollettino di oggi 20 agosto: 845 nuovi positivi e 6 morti - ladympl : #NOmascherina_NOcervello #coronavirus Coronavirus. Nel Lazio a causa della movida si torna ai livelli di aprile:… -