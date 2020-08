Come il Coronavirus sta arrivando al Sud (Di giovedì 20 agosto 2020) Se a marzo e aprile il 90 per cento dei contagiati era concentrato nelle regioni del Nord (soprattutto Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna), oggi questa percentuale è mutata. Su 642 nuovi casi positivi registrati ieri dal bollettino della Protezione Civile sul Coronavirus SARS-COV-2, il 47 per cento è stato trovato dal Lazio in giù. E, spiega il Messaggero, questo potrebbe portare a ulteriori problemi a breve: Secondo il professor Pierluigi Lopalco, epidemiologo dell’Università di Pisa e consulente per la Regione Puglia, la presenza del virus si è spalmata in tutto il paese «soprattutto a causa dei viaggi, del turismo». «Ma dal punto di vista epidemiologico,sia pure con una differente distribuzione nel Paese – aggiunte Lopalco – la situazione che abbiamo oggi è simile a quella ... Leggi su nextquotidiano

