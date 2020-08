Circello, non ce l’ha fatta l’82enne rimasto ustionato nell’incendio di martedì (Di giovedì 20 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCircello – E’ deceduto nella serata di ieri a Napoli l’ 82enne di Circello rimasto ustionato nell’incendio di alcune sterpaglie in un terreno di sua proprietà nella mattinata dello scorso 18 agosto. La situazione era subito apparsa grave dopo il trasferimento al centro grandi ustioni di Napoli per le ferite riportate agli arti inferiori. Oggi pomeriggio, alle 16, l’uomo riceverà l’ultimo saluto presso al Chiesa Santissima Annunziata del paese sannita. “Era un gran lavoratore. La notizia della sua morte ci ha lasciato senza parole. La comunità di Circello è profondamente addolorata” – le parole rilasciate ad Anteprima24 dal sindacoGianclaudio Golia. L'articolo ... Leggi su anteprima24

Non ce l'ha fatta Carmelo Fiscante, l'uomo che martedì è rimasto ustionato agli arti inferiori a seguito di un incendio divampato nel terreno di sua proprietà. Il pensionato di 81 anni si è spento nel ...

