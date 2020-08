CdS - Scambio Milik-Under, giallorossi non vogliono pagare i 15 mln: proposto un altro calciatore al Napoli (Di giovedì 20 agosto 2020) Restano fitti i contatti tra Napoli e Roma per parlare del possibile Scambio tra Arek Milik e Cengiz Under. Leggi su tuttonapoli

tuttonapoli : CdS - Scambio Milik-Under, giallorossi non vogliono pagare i 15 mln: proposto un altro calciatore al Napoli - cosimo3_7 : @Boboj29 Propongo uno scambio: jacobelli al CDS e l’alzapalette a tuttosport..secondo te quale dei due peggiorerebbe di più? - sportli26181512 : #UltimeNewssulCalciomercatoNapoli CdS – Roma su Milik, possibile lo scambio con Under e Veretout: CdS – Roma su Mil… - ChuchoCastroP : RT @Spazio_J: - Fprime86 : RT @Spazio_J: -