Cameriere di Rimini serve clienti di colore e poi si scusa con un quadro di Mussolini (Di giovedì 20 agosto 2020) Ha raccolto le ordinazioni di una tavolata occupata da persone di colore, poi il Cameriere si è voltato verso un quadro di Mussolini appeso a una parete e si è scusato per aver servito dei neri: "scusa Benito". La storia la racconta su Facebook Adjisam Mbengue, che ha rilanciato il racconto di un'altra delle persone presenti quella sera, sua sorella Fatou, e sporto denuncia ai carabinieri. È successo a Rimini, il 16 agosto. "Domenica ci trovavamo a Rimini e, dopo una giornata al mare per festeggiare il compleanno di mia figlia Anna, abbiamo deciso di concludere la serata mangiandoci una pizza e un dolce in un ristorante adiacente all'hotel in cui alloggiavamo - racconta Fatou -. Dopo esserci accomodati, il ... Leggi su iltempo

fanpage : Immagini destinate a far molto discutere. Il video dell'accaduto #20agosto - MediasetTgcom24 : Rimini, un cameriere chiede 'scusa Benito' perché sta servendo clienti neri | La titolare della pizzeria: 'Un equiv… - giornalettismo : La titolare del ristorante di #Rimini spiega: 'Non era un quadro di #Mussolini, ma una cassetta di vini da Predappi… - Luuuucreeee : RT @perchetendenza: 'Mussolini': Perché Fatou e Adjisam Mbengue, componenti di una numerosa famiglia di colore, hanno denunciato – in caser… - vitomatteo : RT @La_manina__: Rimini, cameriere prende le ordinazioni da una famiglia di colore e poi si scusa con la foto di Mussolini appesa al muro.… -