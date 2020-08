Calendario serie C 2020-21, il 10 settembre il sorteggio al Coni (Di giovedì 20 agosto 2020) Calendario serie C, il 10 settembre il sorteggio al Coni: il 27 scade il termine per le domande di riammissione alla terza serie Il 10 settembre le squadre di serie C conosceranno il loro destino per la stagione 2020-21. Il sorteggio – come riportato da L’Ansa – verrà effettuato presso il Salone d’Onore del Coni di Roma. Il 27 agosto, infatti, scade il termine per le domande di sostituzione e riammissione, mentre il 3 settembre quello per i ripescaggi. Manca poco per conoscere il nuovo Calendario di C, la terza serie si prepara. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

