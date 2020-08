Caldo, i luoghi più caldi del mondo e come si vive (Di giovedì 20 agosto 2020) In tutto il mondo fa Caldo, molto Caldo. Nella Valle della Morte (Death Valley), California, domenica scorsa si sono toccati i 54,4 gradi centigradi alle 15.41. Un autentico record anche in uno dei luoghi più caldi della Terra come la Death Valley. Potrebbe essersi trattato, secondo il Los Angeles Times, di un primato assoluto nell'arco di un secolo. Si ritiene che temperature più alte siano state raggiunte in località ancora più secche della Valle della Morte, dove la misurazione è stata effettuata dal servizio meteo National Weather Service secondo i cui registri nel 1913 la colonnina di mercurio era salita a 53,9°C. Quella di domenica scorsa sarebbe pertanto tra le prime tre temperature più alte mai registrate in questa area della ... Leggi su gqitalia

