Arisa messaggio body positive | Cristiche ma anche apprezzamenti per la cantante (Di giovedì 20 agosto 2020) Arisa, la cantante famosa per la sua vittoria a Sanremo nel 2009 con il brano “Sincerità“, torna a far parlare di lei proprio in questo momento di vacanza. In un periodo storico in cui le ragazze e i ragazzi soffrono a causa dei modelli imposti, implicitamente ed esplicitamente dalla società, parlare di body positive è importante. Un messaggio che sta cercando di diffondere ai tantissimi fan ormai da tempo. Cercando di sdoganare la concezione sbagliata della perfezione, per arrivare all’accettazione di sé stessi partendo dai propri difetti. E lo fa proprio attraverso un post sul suo profilo Instagram, mostrandosi senza nessun timore, al cento per cento naturale. Arisa il messaggio body ... Leggi su giornal

Caustica_mente : Caterin@ Baliv0 molto interessata al messaggio #bodypositive di Arisa ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Arisa messaggio Arisa messaggio body positive | Cristiche ma anche apprezzamenti per la cantante Giornal Arisa pubblica due foto in bikini senza filtri contro il body shaming: “Sono una dea”

Arisa su Instagram ha di nuovo stupito i fan lanciando un messaggio importante contro il body shaming: la cantante, infatti, ha postato due foto che la ritraggono al mare in bikini, senza applicare al ...

Arisa in costume senza filtri: «Una dea». Lo scatto manda in visibilio i fan. Anche Fedez apprezza

Arisa stupisce i fan pubblicando una foto in costume senza filtri su Instagram. Lo scatto pubblicato dalla cantante mette in evidenza imperfezioni e inestetismi. Il messaggio è chiaro: bisogna accetta ...

Arisa su Instagram ha di nuovo stupito i fan lanciando un messaggio importante contro il body shaming: la cantante, infatti, ha postato due foto che la ritraggono al mare in bikini, senza applicare al ...Arisa stupisce i fan pubblicando una foto in costume senza filtri su Instagram. Lo scatto pubblicato dalla cantante mette in evidenza imperfezioni e inestetismi. Il messaggio è chiaro: bisogna accetta ...