Vicenza, ragazza morta investita: arrestato un uomo (Di mercoledì 19 agosto 2020) A Vicenza, esattamente ad Arzignano, una ragazza di 15 anni è morta investita da un’autovettura: a pochi giorni dal fatto arrestato un uomo di 54 anni. Nei giorni scorsi ad Arzignano, comune della provincia di Vicenza, una ragazza di soli 15 anni ha perso la vita. Uccisa sulla strada dopo un violento impatto con un’autovettura. Dopo giorni di accurate indagini, portate avanti dai Carabinieri di Vicenza, un uomo di 54 anni è stato, prima individuato, e poi “accompagnato” in carcere dagli stessi agenti della città veneta. Dovrebbe essere proprio lui il pirata della strada che la sera del 16 agosto ha stroncato per sempre i sogni di questa povera ragazza. Come ... Leggi su bloglive

