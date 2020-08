Vagnati: «Vogliamo tenere giocatori motivati, non saremo terra di conquista degli altri club» (Di mercoledì 19 agosto 2020) Davide Vagnati, direttore sportivo del Torino, ha parlato a margine della conferenza stampa di presentazione di Giampaolo Davide Vagnati, direttore sportivo del Torino, ha parlato a margine della conferenza stampa di presentazione di Giampaolo. Queste le sue parole. GIAMPAOLO – «olevo ringraziare Longo e il suo staff per l’obiettivo che hanno raggiunto. Li ringrazio per l’impegno profuso e per quello che hanno fatto. Oggi è una giornata importante perchè presentiamo un allenatore che abbiamo voluto come prima scelta. Marco è quello giusto per aprire qualcosa di importante e duraturo» RITIRO – «Con Biella non è successo nulla di clamoroso, abbiamo valutato tante e sappiamo che abbiamo un centro sportivo accogliente. Abbiamo deciso di rimanere a Torino, anche per seguire meglio il ... Leggi su calcionews24

